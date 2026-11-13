Росіяни не встигають до зими реалізувати плани Путіна: командувач ДШВ оцінив ситуацію на фронті

Командувач ДШВ Олег Апостол / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Темпи просування російських військ на фронті суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами. Попри продовження наступальних дій, противник не демонструє стрімких оперативних успіхів, які дозволяли б йому швидко розвивати наступ.

Про це заявив командувач ДШВ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

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«Наступ дуже сильно сповільнився», — зазначив Апостол.

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На його думку, однією з причин уповільнення є значні втрати противника, які впливають на здатність російських підрозділів підтримувати інтенсивність бойових дій.

Командувач також звернув увагу, що захоплення окремих невеликих позицій упродовж тривалого часу не обов’язково означає досягнення оперативного успіху:

«Якщо він за місяць візьме одну посадку, це ж не є якийсь оперативний успіх, на якому можна щось розвивати».

Водночас командувач визнав, що російська армія продовжує використовувати перевагу в людських ресурсах для підтримання наступальних дій.

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Ситуація на фронті — останні новини

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів.

Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, однак перебуває під контролем українських Сил оборони. За його словами, наразі українська сторона не бачить переваги російської армії або несподіваних змін на полі бою. Водночас Росія посилює атаки на цивільну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та залізницю.

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