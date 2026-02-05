Росіяни обробляють дрони отрутою: українців попередили про нову небезпеку

"Шахед" / © Associated Press

Російська армія обробляє свої безпілотники отруйними речовинами. Українців закликали бути дуже обережними.

Про це заявила військовослужбовиця Збройних сил України Тамара Коваль, майстер відділення ударних безпілотних комплексів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади в ефірі «Ранок.LIVE».

Вона закликала громадян ні в якому разі не підходити до місць падіння дронів і не намагатися самостійно їх оглядати.

«Жодний дрон, який ви не знаєте, звідки він узявся, взагалі не треба чіпати. Завжди треба доповісти військовим, відбувається ліквідація. Не знаєте, звідки це, не знаєте, як воно працює, краще не торкайтеся», — наголосила вона.

Ба більше, навіть дроні, які не вибухнули та виглядають неушкодженими, можуть бути смертельно небезпечними.

«Для своєї безпеки ми не контактуємо з ворожими дронами, навіть якщо вони не детонували, а лишилися вцілілими», — зазначила військова.

Українцям нагадали: якщо ви виявили обломки або цілі безпілотники, необхідно негайно повідомляти військові або екстрені служби, дотримуючись безпечної дистанції.

Нагадаємо, російські війська вночі 5 лютого масовано атакували залізничну інфраструктуру Сумської області, влучивши по об’єктах у Шосткинському та Охтирському районах. Було пошкоджено колії, технічні приміщення, будівлі та тепловоз, а також пункт для обігріву людей. Є потерпіла — чергова по станції отримала медичну допомогу після обстрілу.

Попри руйнування, залізничники оперативно відновили рух поїздів, щойно безпекова ситуація це дозволила, а ремонтні роботи тривають у прискореному режимі.