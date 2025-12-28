- Дата публікації
Росіяни обстріляли КАБами Слов’янськ: є загиблий та постраждалі (фото)
Внаслідок російського обстрілу приватного сектора Словʼянська троє людей отримали поранення, один чоловік загинув.
Російські війська вдень 28 грудня вдарили по приватному сектору у Словʼянську Донецької області. Одна людина загинула, ще троє — поранені.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях Facebook.
«Сьогодні ворог завдав авіаудару по нашому місту. Три КАБи. Влучання у приватний сектор. На жаль, станом на зараз вже відомо про постраждалих», — повідомив Лях
За його словами, внаслідок російського обстрілу троє людей отримали поранення, один чоловік загинув.
Нагадаємо, у ніч проти 28 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням майже 50 ударних безпілотників. Більшість дронів збили сили ППО.