Укрaїнa
219
1 хв

Росіяни обстріляли КАБами Слов’янськ: є загиблий та постраждалі (фото)

Внаслідок російського обстрілу приватного сектора Словʼянська троє людей отримали поранення, один чоловік загинув.

Автор публікації
Світлана Несчетна
КАБи

КАБи / © ТСН.ua

Російські війська вдень 28 грудня вдарили по приватному сектору у Словʼянську Донецької області. Одна людина загинула, ще троє — поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях Facebook.

«Сьогодні ворог завдав авіаудару по нашому місту. Три КАБи. Влучання у приватний сектор. На жаль, станом на зараз вже відомо про постраждалих», — повідомив Лях

За його словами, внаслідок російського обстрілу троє людей отримали поранення, один чоловік загинув.

Наслідки влучання КАБів у приватний сектор / © Вадим Лях

Наслідки влучання КАБів у приватний сектор / © Вадим Лях

Наслідки влучання КАБів у приватний сектор / © Вадим Лях

Наслідки влучання КАБів у приватний сектор / © Вадим Лях

Нагадаємо, у ніч проти 28 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням майже 50 ударних безпілотників. Більшість дронів збили сили ППО.

219
