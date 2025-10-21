Росіяни обстріляли Костянтинівку авіабомбами та FPV-дронами: є загиблі та поранені (фото)

Наслідки атаки по Костянтинівці / © Сергій Горбунов

Російські війська здійснили серію атак по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних мешканців, ще один цивільний зазнав поранень.

Про це повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook.

«Російські війська здійснили чергові обстріли по місту Костянтинівка на Донеччині, застосувавши керовані авіабомби ФАБ-250, ударні FPV-дрони та ствольну артилерію. Унаслідок авіаударів по приватному сектору загинули двоє мирних мешканців», — розповів він.

За його словами, один загинув від поранень у власному будинку, несумісних з життям, другий — внаслідок прямого влучання боєприпасу за місцем проживання. Він повідомив, що вибухи також спричинили пошкодження фасадів кількох приватних будинків.

Окрім того, додатково, під час атаки ударним FPV-дроном постраждав ще один цивільний, який отримав поранення під час руху в автомобілі. Потерпілого госпіталізували до лікарні в Краматорську, його життю загрози немає. Удар пошкодив легковий автомобіль.

Крім того, місто зазнало обстрілу зі ствольної артилерії, внаслідок чого були пошкоджені сім фасадів приватних будинків. На щастя, потерпілих серед мешканців цього разу не було.

Наразі Костянтинівка залишається під постійною загрозою ворожих атак, однак українські сили оборони продовжують утримувати рубежі та докладають усіх зусиль для захисту цивільного населення.

