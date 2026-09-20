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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни обстріляли монастир на Херсонщині: загинув священник

Окрім загиблого, під час атаки постраждали ще четверо священнослужителів. За інформацією Херсонської ОВА, пораненим 31, 51, 51 та 53 роки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупанти атакували монастир

Окупанти атакували монастир / © Associated Press

На Херсонщині росіяни атакували безпілотником монастир у селі Червоний Маяк Новорайської громади. Загинув 71-річний священник.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Через удар ворожого FPV-дрона загинув 71-річний священнослужитель. Також поранено ще чотирьох священників віком 51, 53, 51 та 31 рік. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми», — зазначив він.

Ситуація на Херсонщині — останні новини

Херсонська область залишається одним із регіонів України, які регулярно зазнають російських атак. Окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії, мінометів та атакують їх безпілотниками. Особливо небезпечною залишається ситуація для населених пунктів, розташованих поблизу Дніпра.

Напередодні російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.

За даними ОВА, за останню добу у регіоні через російську агресію 3 людини загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.

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