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Росіяни обстріляли монастир на Херсонщині: загинув священник
Окрім загиблого, під час атаки постраждали ще четверо священнослужителів. За інформацією Херсонської ОВА, пораненим 31, 51, 51 та 53 роки.
На Херсонщині росіяни атакували безпілотником монастир у селі Червоний Маяк Новорайської громади. Загинув 71-річний священник.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
«Через удар ворожого FPV-дрона загинув 71-річний священнослужитель. Також поранено ще чотирьох священників віком 51, 53, 51 та 31 рік. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми», — зазначив він.
Ситуація на Херсонщині — останні новини
Херсонська область залишається одним із регіонів України, які регулярно зазнають російських атак. Окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії, мінометів та атакують їх безпілотниками. Особливо небезпечною залишається ситуація для населених пунктів, розташованих поблизу Дніпра.
Напередодні російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.
За даними ОВА, за останню добу у регіоні через російську агресію 3 людини загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.