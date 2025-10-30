ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
373
1 хв

Росіяни обстріляли Слов'янськ: є загиблі

Через обстріл Слов’янська на Донеччині є жертви.

Катерина Сердюк
Обстріл Слов'янська

Обстріл Слов'янська

Сьогодні, 30 жовтня, РФ завдав по Словʼянську два удари РСЗВ. Загинуло три людини.

Про це повідомляє начальник МВА Вадим Лях.

«Мкр-н Лісний, вул. Олімпійська та 95-ї бригади. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки», — написав він.

На жаль, констатував він, три людини загинули.

Раніше йшлося про те, що окупанти 15 жовтня вдарили по Слов’янську. Зафіксовано два влучання у школу. Пошкоджені й прилеглі приватні будинки.

«У Слов’янську знов недобрий ранок. Біля 23:10 ворог атакував місто БПЛА „Герань-2“, — відзначав Лях.

