Росіяни обстріляли Слов'янськ: є загиблі
Через обстріл Слов’янська на Донеччині є жертви.
Сьогодні, 30 жовтня, РФ завдав по Словʼянську два удари РСЗВ. Загинуло три людини.
Про це повідомляє начальник МВА Вадим Лях.
«Мкр-н Лісний, вул. Олімпійська та 95-ї бригади. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки», — написав він.
На жаль, констатував він, три людини загинули.
Раніше йшлося про те, що окупанти 15 жовтня вдарили по Слов’янську. Зафіксовано два влучання у школу. Пошкоджені й прилеглі приватні будинки.
«У Слов’янську знов недобрий ранок. Біля 23:10 ворог атакував місто БПЛА „Герань-2“, — відзначав Лях.