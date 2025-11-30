ТСН у соціальних мережах

75
1 хв

Росіяни обстріляли Сумщину: виникли проблеми зі світлом та водою

Наразі на місцях ворожих ударів працюють відповідні служби.

Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Associated Press

Сьогодні, 30 листопада, росіяни вгатили по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомили в ОВА.

«Ворожі удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі. Агресор продовжує намагатися позбавити людей базових умов життя, цинічно атакуючи цивільну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучені відповідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Нагадаємо, ексміністр Іван Плачков попередив про ризик тотального блекауту в Україні та 20 годин без світла.

Своєю чергою голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів і стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні. Тоді Україна поступово перейде від аварійних до стабілізаційних графіків відключень (4–6 годин щодоби). Це — позитивний сценарій.

Якщо ж Росія продовжить масовані атаки на енергетику, спрацює негативний сценарій. Погіршити ситуацію може також похолодання. Тож періоди без світла можуть зрости до 12 годин щонайменше, а подекуди — до 20 годин на добу.

75
