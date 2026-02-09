Росіяни обстріляли залізницю на півночі України: як курсують поїзди

Поїзд «Укрзалізниці» / © "Укрзалізниця"

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Сумській області, пошкодивши локомотив і контактну мережу. Через це деякі рейси курсують із затриманнями.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Обстріл залізниці на Сумщині

В компанії поінформували, що зафіксовано нові обстріли залізничної інфраструктури: пошкоджено локомотив і контактну мережу. На Сумщині залізничники та пасажири перебувають в укриттях.

Рух поїздів сполученням Суми — Київ і Суми — Харків можливий із затриманнями, також не виключені оперативні зміни в регіональному та приміському сполученні.

Що з поїздами на Харківщині?

Водночас у Харківській області ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається територією підвищеної небезпеки. Перевезення пасажирів на цьому напрямку забезпечується автобусними об’їздами.

Залізничне сполучення на Запоріжжі

У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від розвитку подій можливе як курсування поїздів, так і організація автобусних трансферів. Пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями та виконувати вказівки поїзних бригад і вокзальних стюардів.