Росіяни обстріляли залізницю на півночі України: як курсують поїзди
Ворожі атаки на залізницю тривають. Пасажири в Суській області перебувають в укриттях через загрозу.
Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Сумській області, пошкодивши локомотив і контактну мережу. Через це деякі рейси курсують із затриманнями.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Обстріл залізниці на Сумщині
В компанії поінформували, що зафіксовано нові обстріли залізничної інфраструктури: пошкоджено локомотив і контактну мережу. На Сумщині залізничники та пасажири перебувають в укриттях.
Рух поїздів сполученням Суми — Київ і Суми — Харків можливий із затриманнями, також не виключені оперативні зміни в регіональному та приміському сполученні.
Що з поїздами на Харківщині?
Водночас у Харківській області ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається територією підвищеної небезпеки. Перевезення пасажирів на цьому напрямку забезпечується автобусними об’їздами.
Залізничне сполучення на Запоріжжі
У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від розвитку подій можливе як курсування поїздів, так і організація автобусних трансферів. Пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями та виконувати вказівки поїзних бригад і вокзальних стюардів.