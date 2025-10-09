Росіяни обстріляли Запорізький район: які наслідки (фото)

Пошкодження будинку через обстріл Запорізького району / © ДСНС

Російські війська обстріляли Запорізький район у ніч проти 9 жовтня, внаслідок чого постраждала людина і є пошкодження.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Через ворожі обстріли Запорізького району загорівся житловий будинок, були пошкоджені газова труба та лінії електропередач.

На місцях працюють надзвичайники з місцевої пожежної охорони, правоохоронці та комунальні служби. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Наслідки обстрілу Запорізького району 9 жовтня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня російська армія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Ворожі дрони фіксувалися на сході, півночі та півдні країни.

Через російські удари по Сумській області загинуло троє цивільних чоловіків, ще двоє зазнали поранень поранення. Сталися руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Через дронову атаку на Одеську область виникли пожежі та були поранені п’ятеро людей. Ворожі удари припали на портову інфраструктуру, а також на житлові будинки, адміністративну будівлю та АЗС.