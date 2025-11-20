- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Один із найпотужніших: росіяни вдарили по Мирнограду КАБом, вага якого є рекордною
Російські війська нещадно гатять по Мирнограду Донецької області.
Росіяни продовжують стирати з лиця землі Мирноград на Донеччині. У Мережі показали момент прильоту керованої авіаційної бомби по руїнах міста.
Відео оприлюднили ВМС ЗСУ.
На відео — момент прильоту КАБа по руїнах міста.
Як зазначається, ймовірно, це був КАБ-3000. Це один з найбільш потужних різновидів конвенційної зброї в арсеналі загарбників.
«Майже половину ваги цього снаряду — 1200-1400кг — складає вибухівка», — зазначили у відомстві.
Раніше йшлося про те, чи є оточення Мирнограда.
«Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності», — сказав речник Генштабу
ЗСУ.