- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2720
- Час на прочитання
- 2 хв
Росіяни одним ударом убили цілу родину в Україні: деталі кривавого "прильоту" по будинку (фото)
Окупанти свідомо вдарили касетними снарядами по житловій забудові, щоб завдати максимальних втрат серед цивільних.
Російські війська 12 жовтня накрили «Смерчами» з касетними боєприпасами селище Черкаське Донецької області. Внаслідок удару загинула ціла родина — дівчинка, її мати та бабуся. Є поранені.
Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Національна поліція України.
«Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі "Смерчів" з касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок. Одним ударом знищили життя цілої сім’ї», — поінформував очільник ОВА.
За даними поліції, обстріл Черкаського з РСЗВ «Смерч» стався об 11:15. Правоохоронці документують воєнний злочин Росії.
Унаслідок удару загинули 13-річна дівчинка, її 36-річна мати та 62-річна бабуся.
Поранення дістали четверо чоловіків: 1948, 1955 та 1964 років народження, а також 18-річний хлопець.
«Росіяни чудово розуміють, куди і чим вони б’ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові — це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей», — заявив Філашкін.
Він вкотре закликав батьків не наражати дітей на небезпеку та своєчасно евакуюватися. Очільник Донецької ОВА наголосив, що не варто чекати на наступний обстріл чи сподіватися, що окупанти не влучать саме в конкретний будинок.
«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — додав Філашкін.
До слова, вранці 12 жовтня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина. Вибухова хвиля пошкодила вікна в багатоповерховому будинку.
Цього ж дня у Київському районі Харкова російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку, зруйнувавши кілька поверхів в одному з під’їздів та спричинивши пожежу. Загалом у районі зафіксували кілька ударів, зокрема влучання у приватне домоволодіння. Наразі відомо про 19 постраждалих. Тривають пошуково-рятувальні роботи.