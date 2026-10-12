Росіяни одним ударом убили цілу родину в Україні: деталі кривавого "прильоту" по будинку (фото)

Наслідки «прильоту» по приватному будинку на Донеччині / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

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Російські війська 12 жовтня накрили «Смерчами» з касетними боєприпасами селище Черкаське Донецької області. Внаслідок удару загинула ціла родина — дівчинка, її мати та бабуся. Є поранені.

Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Національна поліція України.

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«Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі "Смерчів" з касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок. Одним ударом знищили життя цілої сім’ї», — поінформував очільник ОВА.

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За даними поліції, обстріл Черкаського з РСЗВ «Смерч» стався об 11:15. Правоохоронці документують воєнний злочин Росії.

Унаслідок удару загинули 13-річна дівчинка, її 36-річна мати та 62-річна бабуся.

Поранення дістали четверо чоловіків: 1948, 1955 та 1964 років народження, а також 18-річний хлопець.

«Росіяни чудово розуміють, куди і чим вони б’ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові — це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей», — заявив Філашкін.

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Він вкотре закликав батьків не наражати дітей на небезпеку та своєчасно евакуюватися. Очільник Донецької ОВА наголосив, що не варто чекати на наступний обстріл чи сподіватися, що окупанти не влучать саме в конкретний будинок.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — додав Філашкін.

Поліція на місці «прильоту» по приватному будинку на Донеччині / © Національна поліція України

До слова, вранці 12 жовтня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина. Вибухова хвиля пошкодила вікна в багатоповерховому будинку.

Цього ж дня у Київському районі Харкова російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку, зруйнувавши кілька поверхів в одному з під’їздів та спричинивши пожежу. Загалом у районі зафіксували кілька ударів, зокрема влучання у приватне домоволодіння. Наразі відомо про 19 постраждалих. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

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