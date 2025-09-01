Росіяни окупували населений пункт на Донеччині: деталі від DeepState

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 1 вересня. Так, армія РФ має успіхи на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Як зазначається, війська Росії захопили населений пункт у Донецькій області. Є також просування біля ще двох.

Реклама

«Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки», — йдеться у матеріалі.

Раніше зазначалося, що на Добропільському напрямку тривають маневрові бої. Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та суттєво зменшити просування окупантів, попри їхню чисельну перевагу. У районі Кучерового Яру триває зачистка від російських диверсійно-штурмових груп.

На відрізку лінії Шахове – Нове Шахове бойові дії поступово вдалось стабілізувати. Це дозволило суттєво скоротити просування ворога вглиб українських позицій – із 17 кілометрів до близько 4-х. Водночас бої залишаються складними та рухливими.

Також ми писали про ситуацію на Новопавлівському напрямку. Українські захисники намагалися покращити свої позиції на окремих ділянках, проте ворог активно продовжує наступальні дії по всій лінії фронту. Подекуди нашим воїнам вдалося відсунути окупантів, проте це були обмежені контратаки з метою укріплення оборони на 2–3 лініях.

Реклама

На жаль, російські війська наразі повністю утримують ініціативу. Складність додає і місцевість — у разі прориву до Новопавлівки ворог міг би розгорнути наступ на Павлоградському напрямку, де відкритий степ значно ускладнює оборону.

Найнебезпечнішою залишається ділянка в районі перетину Донецької, Запорізької та Дніпровської областей. Саме там окупанти зосередили зусилля та мають певні успіхи. ЗСУ продовжують докладати надзусиль, щоб не допустити просування окупантів.