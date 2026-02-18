ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Росіяни оснащують "Шахеди" подвійними FPV-дронами: експерт попередив про нову загрозу

Зафіксовано випадки, коли один «Шахед» транспортує два додаткові FPV-дрони.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
"Шахеди"

«Шахеди» / © Українське радіо

Російські окупанти почали використовувати ударні БпЛА типу Shahed як носії для FPV-дронів. Наразі зафіксовано випадки, коли один «Шахед» транспортує два додаткові дрони-камікадзе.

Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби та радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов, посилаючись на перші відеопідтвердження.

Експерт наголосив, що раніше подібні заводські кріплення для перенесення FPV помічали на дешевших російських безпілотниках «Молнія» та «Гербера».

«Сьогодні маю перше відеопідтвердження перенесення FPV на „Шахеді“. Вже знаю, що „Шахед“ переносить два FPV. Я прошу всі екіпажі зенітних дронів звертати увагу на можливу наявність FPV на „Шахедах“», — закликав «Флеш».

Росія почала оснащувати «Шахеди» FPV-дронами / © Сергій Флеш

Нагадаємо, Росія посилила ударні дрони «Шахед», встановивши на них подвійні бойові частини.

Раніше ми писали, що у росіян наразі немає якісного відповідника системі Starlink, яка для них заблокована.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie