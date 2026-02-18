Росіяни оснащують "Шахеди" подвійними FPV-дронами: експерт попередив про нову загрозу

«Шахеди» / © Українське радіо

Реклама

Російські окупанти почали використовувати ударні БпЛА типу Shahed як носії для FPV-дронів. Наразі зафіксовано випадки, коли один «Шахед» транспортує два додаткові дрони-камікадзе.

Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби та радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов, посилаючись на перші відеопідтвердження.

Експерт наголосив, що раніше подібні заводські кріплення для перенесення FPV помічали на дешевших російських безпілотниках «Молнія» та «Гербера».

Реклама

«Сьогодні маю перше відеопідтвердження перенесення FPV на „Шахеді“. Вже знаю, що „Шахед“ переносить два FPV. Я прошу всі екіпажі зенітних дронів звертати увагу на можливу наявність FPV на „Шахедах“», — закликав «Флеш».

Росія почала оснащувати «Шахеди» FPV-дронами / © Сергій Флеш

Нагадаємо, Росія посилила ударні дрони «Шахед», встановивши на них подвійні бойові частини.

Раніше ми писали, що у росіян наразі немає якісного відповідника системі Starlink, яка для них заблокована.