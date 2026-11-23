Про смерть української журналістки Вікторії Рощиної / © Hromadske.tv

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У російському державному реєстрі статистики кілька разів редагували інформацію про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Спершу в документах фігурувала одна дата смерті та невстановлена причина, однак згодом дату змінили, а причину загибелі вказали як захворювання серця.

Про це йдеться в розслідуванні незалежного видання «Важные истории», яке проаналізувало витік даних Росстату.

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Інформацію журналістам передали хакерські угруповання Silent Crow та «Кіберпартизани».

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Як з’ясували розслідувачі, у базі є запис про смерть жінки, дати народження та смерті якої повністю збігаються з відповідними датами Вікторії Рощиної. За інформацією з реєстру, причину смерті встановив судово-медичний експерт, а сам запис зареєстрував спеціалізований відділ управління РАЦС адміністрації Пермі.

За тиждень до загибелі журналістку перевели із СІЗО №2 у Таганрозі до СІЗО №3 у місті Кізел Пермського краю.

Як змінювали дані про смерть Вікторії Рощиної

Перший запис про смерть Рощиної потрапив до бази Росстату наприкінці грудня 2024 року. У ньому датою смерті було зазначено 16 грудня 2024 року, а причину загибелі позначили як невідому. Свідоцтво про смерть одразу видали як остаточне.

Через кілька днів орган РАЦС надіслав виправлення: датою смерті журналістки вказали вже 19 вересня 2024 року. Таким чином, згідно з цією інформацією, Рощина загинула за шість днів до обміну полоненими, до якого її, за попередніми обіцянками, мали включити.

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Редагування документів продовжилося і в 2025 році. У лютому працівник Росстату вніс дані нового свідоцтва про смерть, а невідому причину загибелі замінили на захворювання.

За останньою затвердженою версією, журналістка померла від міокардіодистрофії — патологічної зміни серцевого м’яза, яка призвела до порушення серцевого ритму та набряку легень.

Остаточно запис відредагували 11 лютого 2025 року — за три дні до повернення тіла Вікторії Рощиної в Україну.

Розслідувачі зазначають, що зміна свідоцтва про смерть і уточнення її причини трапляються в російських реєстрах. У Пермському краї приблизно кожен сьомий запис зазнає таких виправлень, але щодо смерті Вікторії Рощиної, тут перше свідоцтво вже було остаточним, а згодом його замінили іншим із конкретною причиною смерті. Подібні випадки становлять менш ніж 0,3% усіх записів Росстату.

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Ще рідше трапляється зміна дати смерті, коли одночасно змінюються і день, і місяць. Таких випадків, за оцінкою журналістів, близько 0,1%.

Водночас у записі про смерть Рощиної не зазначили громадянство, адресу проживання, місце народження, сімейний стан, освіту та зайнятість.

Як Росія фіксує смерті українців у полоні

Журналісти «Важных историй» виявили в базі Росстату й інші записи, які можуть стосуватися українських цивільних та військовополонених, що загинули в російському ув’язненні. Зокрема, йдеться про 74-річного пенсіонера Олександра Маркова із Запорізької області. Окупаційний суд засудив його до 14 років колонії за обвинуваченням у державній зраді. Чоловіка звинуватили в переказі 15,5 тис. гривень (близько 37 тис. рублів) на рахунки іноземного банку, який нібито використовували українські спецслужби.

Під час етапування Марков помер. У базі Росстату розслідувачі знайшли запис із відповідними датами народження та смерті, а місцем загибелі вказаний Усть-Лабінський район Краснодарського краю, куди пенсіонера відправили. У медичному свідоцтві причиною смерті зазначили інфаркт міокарда, ускладнений розривом серця.

Ще один випадок стосується 71-річного жителя Донецької області Віктора Демченка. Російський Південний окружний військовий суд звинувачував його у шпигунстві, участі в терористичному угрупованні та незаконному зберіганні зброї.

У лютому 2024 року чоловік помер у тюремній лікарні на території Ростовської області. Російські правоохоронці повідомляли про інсульт, однак у реєстрі Росстату основною причиною смерті вказали розрив черевної аорти.

Також журналісти ідентифікували запис про смерть українського військовополоненого Олександра Іщенка, який загинув у СІЗО №5 у Ростові-на-Дону. Згідно з базою, чоловік помер 22 липня 2024 року — за дев’ять днів до того, як про його смерть повідомили під час судового засідання.

Причину загибелі Іщенка не встановили через гнильні зміни органів і тканин тіла. На відміну від інших випадків, у реєстрі за два роки так і не з’явилося остаточного свідоцтва замість попереднього.

У всіх чотирьох випадках — Рощиної, Маркова, Демченка та Іщенка причину смерті встановлювали судово-медичні експерти. У трьох випадках вона була пов’язана із серцево-судинними порушеннями, а у випадку Іщенка її не змогли визначити.

Що відомо про стан Вікторії Рощиної перед смертю

Вікторія Рощина розслідувала викрадення людей на окупованих територіях України. Влітку 2024 року вона сама зникла під час журналістської поїздки та опинилася в російському полоні.

За свідченнями жінок, які перебували з нею в одній камері, стан журналістки був дуже важким. Вона сильно схудла та майже не могла пересуватися. Коли тіло Рощиної повернули до України, на ньому виявили сліди жорстокого поводження та катувань. Вікторія була вкрай виснажена. Частина внутрішніх органів — відсутня.

Розслідувачі також звернули увагу на схожість із тим, як російська влада оформила смерть громадянина Польщі Кшиштофа Галоса, який 2023 року потрапив на окуповану територію України з боку підконтрольної Києву території. Російські військові затримали його за нібито протидію так званій «спеціальній військовій операції» та відправили до СІЗО №2 у Таганрозі.

Колишні співкамерники Галоса розповідали, що в ув’язненні його жорстоко били. Чоловік помер влітку 2023 року, однак Росія офіційно підтвердила його смерть Міністерству закордонних справ Польщі лише майже через три роки.

У базі Росстату журналісти знайшли запис із відповідними датами народження та смерті Галоса. Місцем загибелі зазначено Таганрог, а причиною — кардіоміопатію. Саме такий діагноз російська сторона назвала і польському МЗС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українська журналістка померла в російському полоні

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