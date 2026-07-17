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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
153
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Росіяни перетворили Покровськ на плацдарм для подальшого наступу: куди попре ворог

Попри повільне просування, ворог не полишає планів захопити нове місто Донеччини через Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Покровськ

Покровськ / © ТСН

Російські війська вже тривалий час мають свої підрозділи в Покровську та використовують міську забудову для накопичення особового складу, засобів РЕБ й обладнання для управління дронами. Противник готується до подальшого наступу в напрямку Добропілля.

Про це начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий розповів у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Яка ситуація в Покровську зараз?

«Місто (Покровськ — ред.) — вже давно туди противник завів свої підрозділи, і він використовує це місто для накопичення своїх сил, для того, щоб продовжити рух на північ, на Добропілля«, — зазначив Полевий.

За його словами, наразі російські війська просуваються за двома основними напрямками: через Гришине на заході, а також через Родинське та Білецьке. Представник 7-го корпусу наголосив, що міська забудова дає окупантам змогу приховувати й маскувати значну кількість піхоти та засобів, необхідних для подальшого просування.

«Безпосередньо йдеться про засоби радіоелектронної боротьби, і, з іншої сторони, засоби управління і точки злету для дронів. Тобто, велика кількість антен, різних металевих конструкцій дозволяє маскувати ці пристрої і накопичувати цей засіб основного ураження також», — пояснив Полевий.

Відтак одним із завдань Сил оборони є виявлення таких позицій, а також місць скупчення російських військових і їхнє ураження важким озброєнням. Для цього, зокрема, застосовують удари тактичної авіації та важкі дрони.

Росія готує наступ на Добропілля

Представник 7-го корпусу також зазначив, що в межах Покровсько-Мирноградської агломерації російські загарбники намагаються через Покровськ і Мирноград продовжити наступ у напрямку Добропілля. Корпуси, які обороняють цей напрямок, виконують завдання в межах стратегічної оборонної операції.

«Тобто просування там за рік на 5 кілометрів — це великий здобуток. Це такий бліцкриг, можна сказати, в новому виконанні. Тобто справді равлики, які повзуть по землі, просуваються набагато швидше, чим росіяни реалізовують свої наступальні плани в районі Покровська», — описав ситуацію Полевий.

Нагадаємо, 13 липня у DeepState повідомили, ворог зосередив значні сили на Покровському напрямку, зокрема для постійних штурмів у бік Гришиного піхотою та мотоциклами. Сили оборони ведуть активні бої, командування відмовилося від стратегії утримання позицій на околицях Покровська заради «видимості». Офіційного підтвердження виходу українських сил з міста немає.

Антон Фьодоров з батальйону «Свобода» 16 липня поінформував, що на Покровському напрямку окупантиактивно використовують тактику малих піхотних груп, що призвело до стрімкого розширення «сірої зони».

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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