Росіяни підняли стратегічні бомбардувальники у повітря: монітори попереджають про можливі ракетні пуски
Моніторингові канали заявляють про можливий виліт Ту-95МС/Ту-160 з РФ і попереджають про ймовірні ракетні пуски вранці.
У ніч проти 20 січня 2026 року моніторингові канали повідомили про ймовірний виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160 з території РФ.
Якщо виліт має бойовий характер, можливі пуски крилатих ракет орієнтовно у проміжку 05:00–06:00, а їх поява у повітряному просторі України — близько 06:00–07:00.
У повідомленнях також наголошується: не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та зранку, адже загроза ударів може зберігатися тривалий час.
Офіційні структури наразі не оприлюднювали підтвердження інформації про бойовий виліт.
