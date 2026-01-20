ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Росіяни підняли стратегічні бомбардувальники у повітря: монітори попереджають про можливі ракетні пуски

Моніторингові канали заявляють про можливий виліт Ту-95МС/Ту-160 з РФ і попереджають про ймовірні ракетні пуски вранці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС

У ніч проти 20 січня 2026 року моніторингові канали повідомили про ймовірний виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160 з території РФ.

Якщо виліт має бойовий характер, можливі пуски крилатих ракет орієнтовно у проміжку 05:00–06:00, а їх поява у повітряному просторі України — близько 06:00–07:00.

У повідомленнях також наголошується: не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та зранку, адже загроза ударів може зберігатися тривалий час.

Офіційні структури наразі не оприлюднювали підтвердження інформації про бойовий виліт.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.

Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie