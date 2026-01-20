Росіяни підняли стратегічні бомбардувальники у повітря: монітори попереджають про можливі ракетні пуски

Ту-95МС

У ніч проти 20 січня 2026 року моніторингові канали повідомили про ймовірний виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160 з території РФ.

Якщо виліт має бойовий характер, можливі пуски крилатих ракет орієнтовно у проміжку 05:00–06:00, а їх поява у повітряному просторі України — близько 06:00–07:00.

У повідомленнях також наголошується: не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та зранку, адже загроза ударів може зберігатися тривалий час.

Офіційні структури наразі не оприлюднювали підтвердження інформації про бойовий виліт.

