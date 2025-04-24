ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1905
Час на прочитання
1 хв

Росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет

Ворог використовує проти мирних українців не лише ударні дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Вікіпедія

У ніч проти 24 квітня 2025 року стало відомо про рух не лише ворожих безпілотників у повітряному просторі України, але й зліт російських Ту-95МС.

Про це інформують моніторингові канали.

Наразі йдеться про зліт 7 бортів ворожої техніки.

У випадку бойового вильоту — ракети будуть в українському повітряному просторі від 04:30-06:00.

Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Дата публікації
Кількість переглядів
1905
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie