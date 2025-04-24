Росіяни підняли у небо кілька Ту-95МС: названо час підльоту можливих ракет

Ту-95МС / © Вікіпедія

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У ніч проти 24 квітня 2025 року стало відомо про рух не лише ворожих безпілотників у повітряному просторі України, але й зліт російських Ту-95МС.

Про це інформують моніторингові канали.

Наразі йдеться про зліт 7 бортів ворожої техніки.

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У випадку бойового вильоту — ракети будуть в українському повітряному просторі від 04:30-06:00.

Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в Подільському та Шевченківському районах Полтави.