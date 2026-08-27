Росіяни пішли в наступ на одразу два важливі міста: у ISW показали мапи

ЗСУ тримають фронт / © Getty Images

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Російські війська нещодавно просунулися на сході від Слов’янська на Донеччині. Нині окупанти готуються до фронтальних атак на Слов’янськ та інші міста «поясу фортець».

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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«Російські війська активізували зусилля щодо просування до Слов’янська зі східного та південно-східного напрямків після невдалих спроб атакувати місто з північного сходу через Лиман на початку російського весняно-літнього наступу 2026 року. Окупанти також активно просуваються в Костянтинівці на півдні фортечного поясу, але українські сили продовжують мати обмежену присутність у населеному пункті», — зазначають експерти.

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Аналітики зазначили, що нещодавно російські війська просунулися на схід від Слов’янська. Наразі вони продовжують пріоритетні зусилля із забезпечення вигідних позицій на схід та південний схід від міста і готуються до фронтальних атак на Слов’янськ та решту міст «поясу фортець».

«Російські війська, ймовірно, намагаються захопити Миколаївку, щоб створити умови для майбутніх російських атак на Слов’янськ зі сходу, оскільки українська оборона загальмувала зусилля Росії просуватися з напрямків Лиман та Ямпіль на північний схід», — зазначили аналітики.

Раніше повідомлялося, що Росія після нової мобілізації може спробувати активізувати Чернігівський напрямок, якщо отримає достатню кількість додаткових сил і ресурсів. Командир батальйону БпАК «Ахіллес» Юрій Федоренко наголосив, що вся ділянка кордону з РФ і Білоруссю залишається потенційно небезпечною для України. У разі відкриття нового напрямку Силам оборони доведеться залучити додаткові підрозділи та засоби, що стане серйозним викликом для України.

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