Росіяни планують штурм українського міста: військовий розкрив подробиці

На Куп’янському напрямку українські військові зафіксували зростання кількості атак з боку російських військ. Для штурмових дій загарбники почали частіше застосовувати мотоцикли та квадроцикли.

Про це в ефірі «Суспільного» повідомив офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартиросян.

Ситуація в місті та тактика росіян

За словами військового, попри відсутність кардинальних змін на лінії фронту, інтенсивність наступальних дій росіян відчутно зросла. Лише продовж цього тижня зафіксували дві спроби штурму безпосередньо в напрямку Куп’янська.

«Раніше там активних штурмових дій не відбувалося, очевидно, ворог буде нарощувати наступ у напрямку Куп’янська», — зазначив Артур Мартиросян.

За його словами, наразі у самому місті перебуває незначна кількість російських військових, які переховуються у підвалах і не виявляють активності. Офіцер підкреслив, що загарбники не відмовилися від мети захопити Куп’янськ.

Подальше посилення атак прогнозують із появою густої рослинності («зеленки»), оскільки зараз територія повністю проглядається українськими підрозділами. Також він зазначив, що зафіксували накопичення сил російської армії в тилу для проведення майбутніх штурмів як на цьому, так і на інших напрямках.

Чим росіяни планують атакувати

Попри тривалу відсутність масштабних механізованих штурмів, російські війська нарощують використання безпілотників. Зокрема, загарбники готують більше операторів БпЛА та вдосконалюють технічні можливості техніки.

«Ми отримуємо інформацію, що ворог готує більше операторів БпЛА саме на цей напрямок і вони „прокачують дальні можливості“, бо багато FPV-дронів залітають з відстані 40–50 км від фронту і керуються по радіоканалу», — додав представник 43-ї ОМБр.

На думку військового, основною метою таких дій росіян є виснаження переднього краю української оборони та переривання логістичних шляхів.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що російські війська намагалися наступати на фронті, користуючись більш сприятливими погодними умовами. Водночас ці спроби не принесли росіянам суттєвих результатів, окрім значного зростання втрат.

А за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, попри колосальний тиск та залучення значних резервів на кількох стратегічних напрямках ворог не зміг виконати завдання і зазнав великих втрат у живій силі.

Раніше командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов заявив про те, що ситуація на фронті може суттєво ускладнитися з настанням весни.