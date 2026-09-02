Росіяни почали бити КАБами по Одесі: експерт пояснив, як це стало можливим

Наслідки атаки РФ по Одесі / © ДСНС

Реклама

Російські війська почали систематично застосовувати керовані авіаційні бомби проти Одеси, використовуючи тимчасово окуповані території Криму та Кінбурнської коси.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко для УНІАН.

Реклама

Як ворог удосконалив КАБи та збільшив їхню дальність

За словами експерта, нічні бомбардування Одеси 1 та 2 вересня не є разовим випадком, а свідчать про використання ворогом «вікна можливостей» для посилення терору.

Реклама

Раніше росіяни не могли дістатися міста через обмежену дальність польоту КАБів на базі ФАБ-250 (30–40 км). Це створювало високий ризик перехоплення для російської авіації. Однак ворог поступово вдосконалював боєприпаси та універсальні модулі планування й корекції (УМПК).

Як пояснив аналітик, зараз КАБ із УМПК при скиданні з максимальної висоти фронтового винищувача-бомбардувальника Су-34 може долати близько 70 км, а варіанти з реактивним прискорювачем — 100–120 км. Росіяни зрозуміли, що Україна наразі не має достатніх засобів для збивання їхньої авіації на таких відстанях.

«Тобто це не просто якісь разові ситуативні загрози. Це використання вікна можливостей. Вони розуміють, що на сьогодні навіть отримані Україною F-16 не є ефективними в боротьбі з тактичною фронтовою авіацією, оскільки росіяни застосовують її з безпечних для себе відстаней», — зазначив оглядач.

Цілі РФ: чому Одеса під ударом комбінованого терору

Олександр Коваленко підкреслив, що КАБи стали черговим елементом у комбінованій номенклатурі засобів ураження проти Одеси, куди раніше увійшли «Бандеролі», реактивні дрони-камікадзе, ракетні засоби та знову активовані «Онікси».

Реклама

За його словами, ця комплексна кампанія спрямована на блокування цивільного й комерційного судноплавства, а також на завдання ударів по залізничній та автомобільній логістиці регіону, особливо по пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою.

Мета ворога — суттєво ускладнити або заблокувати сполучення Одещини із сусідніми країнами, вплинувши на економіку та прийдешній осінньо-зимовий період.

Водночас експерт додав, що противник поспішає, оскільки розуміє: ситуація кардинально зміниться, якщо ЗСУ отримають сучасні винищувачі Gripen, здатні полювати на російські літаки за допомогою ракет типу Meteor.

«І КАБами росіяни доповнюватимуть увесь цей комплекс доти, доки Україна не отримає достатньо засобів для того, щоб не просто пасивно протидіяти цим загрозам, а й активно їм протидіяти, передусім збиваючи носії — авіацію. Але те, як швидко ми отримаємо такі засоби, насамперед залежить від наших партнерів і того, наскільки вони зможуть прискорити відповідні процеси. Для України дуже важливо якомога швидше отримати відповідні авіаційні комплекси», — наголосив аналітик.

Реклама

Росіяни атакують Одещину — останні новини

Нагадаємо, російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра. Внаслідок атаки ніхто з пасажирів не постраждав. Усіх людей вдалося вчасно евакуювати з небезпечної зони.

Раніше ми писали, вночі проти 2 вересня російська армія атакувала Одесу. Через новий удар є руйнування та постраждалі.

Повітряна тривога в Одеському районі тривала понад чотири години — з 01:56 до 06:06. Повітряні сили попереджали про загрозу ракет і дронів «Бандероль», після чого в місті пролунала серія вибухів.

Новини партнерів