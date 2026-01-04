ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на "Шахеди": що означає нова загроза

Військовий експерт «Флеш» повідомив, що росіяни почали встановлювати на «Шахедах» ПЗРК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Такі дрони становлять загрозу для армійської авіації.

Такі дрони становлять загрозу для армійської авіації. / © Сергій Флеш

Російські окупанти почали встановлювати на борту «Шахедів» переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК).

Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш».

За його словами, таким чином продовжує шукати способи знищення нашої авіації.

«Сьогодні ми вперше зіткнулися з „Шахедом“, на борту якого встановлено ПЗРК. „Шахед“ обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом „Шахеда“, який керує ним з території РФ», — написав «Флеш» у Телеграм.

/ © Сергій Флеш

© Сергій Флеш

Бескрестнов радить пілотам армійської авіації уникати підходу до «Шахеда» зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі.

«Флеш» також оприлюднив відео «Шахеда» з ПЗРК.

© Сергій Флеш

Раніше «Флеш» повідомив, що росіяни оснащують «Шахеди» інфрачервоними прожекторами.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie