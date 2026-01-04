- Дата публікації
Росіяни почали встановлювати ПЗРК на "Шахеди": що означає нова загроза
Військовий експерт «Флеш» повідомив, що росіяни почали встановлювати на «Шахедах» ПЗРК.
Російські окупанти почали встановлювати на борту «Шахедів» переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК).
Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш».
За його словами, таким чином продовжує шукати способи знищення нашої авіації.
«Сьогодні ми вперше зіткнулися з „Шахедом“, на борту якого встановлено ПЗРК. „Шахед“ обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом „Шахеда“, який керує ним з території РФ», — написав «Флеш» у Телеграм.
Бескрестнов радить пілотам армійської авіації уникати підходу до «Шахеда» зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі.
«Флеш» також оприлюднив відео «Шахеда» з ПЗРК.
Раніше «Флеш» повідомив, що росіяни оснащують «Шахеди» інфрачервоними прожекторами.