Росіяни погрожували Україні на перемовинах в Стамбулі: в РНБО зробили заяву

Російська делегація в Стамбулі

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У Стамбулі 16 травня відбулися переговори між українською та російською делегаціями. У ЗМІ зазначали, що росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко нагадав, що «коли йдуть погрози, бажання зазвичай розходяться з можливостями».

Про це він написав у Telegram.

«Погрожувати і брати на слабо — це традиційна поведінка росіян, яку вони потім масштабують через інформаційний простір. Так поводилися в срср, і в імперській росії», — йдеться в повідомленні.

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Керівник ЦПД наголосив, що часто загрози не мають реального підґрунтя.

«Але переважно, коли йдуть погрози, то бажання розходяться з можливостями. Тому заспокойтесь і не накручуйтесь», — зазначив Коваленко.

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