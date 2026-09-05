Росіяни похвалилися ударом FPV-дрона по робітнику водоканалу: відео

Полювання російського FPV-дрона на цивільного / © скриншот з відео

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Російські окупанти оприлюднили відео, на якому зафіксовано цілеспрямований удар FPV-дрона по цивільній особі.

Про це написав Telegram-канал «Розвідка Ноєм».

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Спочатку у Мережі з’явилися припущення, що жертвою атаки став підліток. Однак пізніше з’ясувалося, що ворожий безпілотник атакував чоловіка — співробітника місцевого водоканалу.

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Загарбники цинічно хизуються у соцмережах черговим воєнним злочином та атакою на цивільну інфраструктуру й комунальних працівників.

Дата публікації 20:53, 05.09.26 Кількість переглядів 12 Росіяни похвалилися ударом FPV-дрона по робітнику водоканалу

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти влаштували чергове полювання на мирного мешканця за допомогою FPV-дрона. Продавець овочів, якого атакував російський дрон, отримав множинні поранення тулуба і ніг, але живий і розказав, як все було.

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