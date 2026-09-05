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Росіяни похвалилися ударом FPV-дрона по робітнику водоканалу: відео
Російські окупанти поширили у Мережі кадри цілеспрямованої атаки безпілотника на молодого комунальника.
Російські окупанти оприлюднили відео, на якому зафіксовано цілеспрямований удар FPV-дрона по цивільній особі.
Про це написав Telegram-канал «Розвідка Ноєм».
Спочатку у Мережі з’явилися припущення, що жертвою атаки став підліток. Однак пізніше з’ясувалося, що ворожий безпілотник атакував чоловіка — співробітника місцевого водоканалу.
Загарбники цинічно хизуються у соцмережах черговим воєнним злочином та атакою на цивільну інфраструктуру й комунальних працівників.
Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти влаштували чергове полювання на мирного мешканця за допомогою FPV-дрона. Продавець овочів, якого атакував російський дрон, отримав множинні поранення тулуба і ніг, але живий і розказав, як все було.