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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
163
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1 хв

Росіяни похвалилися ударом FPV-дрона по робітнику водоканалу: відео

Російські окупанти поширили у Мережі кадри цілеспрямованої атаки безпілотника на молодого комунальника.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Полювання російського FPV-дрона на цивільного

Полювання російського FPV-дрона на цивільного / © скриншот з відео

Російські окупанти оприлюднили відео, на якому зафіксовано цілеспрямований удар FPV-дрона по цивільній особі.

Про це написав Telegram-канал «Розвідка Ноєм».

Спочатку у Мережі з’явилися припущення, що жертвою атаки став підліток. Однак пізніше з’ясувалося, що ворожий безпілотник атакував чоловіка — співробітника місцевого водоканалу.

Загарбники цинічно хизуються у соцмережах черговим воєнним злочином та атакою на цивільну інфраструктуру й комунальних працівників.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти влаштували чергове полювання на мирного мешканця за допомогою FPV-дрона. Продавець овочів, якого атакував російський дрон, отримав множинні поранення тулуба і ніг, але живий і розказав, як все було.

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