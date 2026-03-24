Росіяни поперли на важкій "броні" у наступ на трьох напрямках

Олександр Демченко / © Держприкордонслужба України

Після закінчення зими ворог знову почав використовувати важку броньовану техніку.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

«Після того, як відійшла зима наші підрозділи розвідувальних БпЛА по лінії фронту на Лиманському, Покровському, Костянтинівському напрямках фіксували застосування ворогом броньованої техніки та інших транспортних засобів, щоб якось розвинути свій успіх. Противник або прощупує нашу оборону, або намагається перегрупуватися й накопичити сили для того, щоб продовжити свої наступальні дії», — сказав Демченко.

Водночас, за словами речника ДПСУ, застосування ворогом важкої броньованої техніки по лінії кордону з Росією не спостерігається.

«Застосування на лінії кордону з країною-терористкою броньованої техніки поки ми не фіксуємо. Ми відзначаємо, що ворог проводить перегрупування. Накопичення техніки поруч із наших кордоном або формування якихось великих ударних груп станом на зараз не спостерігається», — зазначив Демченко.

Нагадаємо, протягом 17–20 березня 2026 року російські окупаційні війська різко підвищили інтенсивність наступальних дій, намагаючись прорвати українську оборону на кількох стратегічних напрямках. Попри залучення значних резервів плани агресора зазнали краху.