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Росіяни вдарили дроном по людях на ринку — багато постраждалих
Підступна атака РФ сталася зрання, коли на ринку перебували цивільні люди.
Сьогодні, 7 серпня, у Сумській області російський дрон атакував людей на ринку у Білопільській громаді.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
«Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей — у важкому стані», — зазначив він.
Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих.
Нагадаємо, російський дрон цілеспрямовано переслідував продавця на ринку в Херсоні, після чого атакував його. Чоловік, на щастя, вижив, але отримав травми.
«У мене ззаду все розірвано, спина, голова… Все в крові. Вони просто тренуються на нас, цивільних», — поділився постраждалий херсонець.