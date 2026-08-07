РФ продовжує полювання на цивільних / © Укрінформ

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Сьогодні, 7 серпня, у Сумській області російський дрон атакував людей на ринку у Білопільській громаді.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

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«Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих. Двоє людей — у важкому стані», — зазначив він.

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Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих.

Нагадаємо, російський дрон цілеспрямовано переслідував продавця на ринку в Херсоні, після чого атакував його. Чоловік, на щастя, вижив, але отримав травми.

«У мене ззаду все розірвано, спина, голова… Все в крові. Вони просто тренуються на нас, цивільних», — поділився постраждалий херсонець.

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