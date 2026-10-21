Росіяни посеред дня вдарили по гіпермаркету "Метро" на заході України – фото, відео (оновлено)

Зруйнований гіпермаркет «Метро» після російської атаки

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти 21 жовтня атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро». На місці удару працюють усі екстрені служби.

По це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Реклама

«Ворог атакував заклад торгівельної мережі Метро», — написав Коваль у Мережі.

Реклама

За попередніми даними, минулося без поранених.

Очільник ОВА перебуває на місці разом з усіма службами.

Момент «прильоту» по «Метро» потрапив на відео з камер нагляду. А очевидці зняли перші секунди після удару. На кадрах чутно гучний вибух, видно полум’я, дим та крики людей.

Нагадаємо, вночі та від ранку 20 жовтня РФ масовано атакувала Рівненщину безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. У Дубні кількома «прильотами» було уражено торговий центр «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа. Поранено трьох людей. У Рівному жінка дістала перелом ноги, пошкоджено багатоповерхівку та авто, крім того, зафіксовано пошкодження інфраструктури у Млинівській громаді.

Реклама

Новини партнерів