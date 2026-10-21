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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Росіяни посеред дня вдарили по гіпермаркету "Метро" на заході України – фото, відео (оновлено)

Момент «прильоту» по «Метро» потрапив на відео з камер нагляду.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Зруйнований гіпермаркет "Метро" після російської атаки

Зруйнований гіпермаркет «Метро» після російської атаки

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти 21 жовтня атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро». На місці удару працюють усі екстрені служби.

По це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Ворог атакував заклад торгівельної мережі Метро», — написав Коваль у Мережі.

За попередніми даними, минулося без поранених.

Очільник ОВА перебуває на місці разом з усіма службами.

Момент «прильоту» по «Метро» потрапив на відео з камер нагляду. А очевидці зняли перші секунди після удару. На кадрах чутно гучний вибух, видно полум’я, дим та крики людей.

Нагадаємо, вночі та від ранку 20 жовтня РФ масовано атакувала Рівненщину безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. У Дубні кількома «прильотами» було уражено торговий центр «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа. Поранено трьох людей. У Рівному жінка дістала перелом ноги, пошкоджено багатоповерхівку та авто, крім того, зафіксовано пошкодження інфраструктури у Млинівській громаді.

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