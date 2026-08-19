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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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57
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Росіяни посеред дня вгатили по маршрутці з людьми: багато загиблих та поранених — перші деталі

Через удар РФ по маршрутці в Херсоні загинули четверо людей.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Маршрутка

Маршрутка

Російські окупанти вранці 19 серпня атакували маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще четверо жінок дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 08:50 російські військові атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона.

«Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби», — повідомив Прокудін.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Ще четверо жінок отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували. Наразі медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.

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