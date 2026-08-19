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Росіяни посеред дня вгатили по маршрутці з людьми: багато загиблих та поранених — перші деталі
Через удар РФ по маршрутці в Херсоні загинули четверо людей.
Російські окупанти вранці 19 серпня атакували маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще четверо жінок дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, близько 08:50 російські військові атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона.
«Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби», — повідомив Прокудін.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Ще четверо жінок отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували. Наразі медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.