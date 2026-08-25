Росіяни посеред дня вгатили по великому обласному центру: поранені люди, перші деталі

Українська металургія опинилася у глибокій кризі. У серпні російські удари вивели з ладу два ключові підприємства — «Запоріжсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг», на які у 2025 році припадало близько 72% виплавки сталі в Україні. Строки їхнього повного відновлення наразі невідомі.