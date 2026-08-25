- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1291
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни посеред дня вгатили по великому обласному центру: поранені люди, перші деталі
Унаслідок російських ударів загорілось багато машин.
Російські війська посеред дня 25 серпня атакували дронами Запоріжжя. Наразі відомо про трьох поранених.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські окупанти завдали удару по обласному центру безпілотниками. Унаслідок атаки спалахнули близько десяти автомобілів та постраждали троє людей. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше 25 серпня Федоров повідомив, що унаслідок російського удару керованою авіабомбою по Запоріжжю загинуло двоє людей, ще одна жінка отримала поранення. У місті та області зафіксовано руйнування інфраструктури, пошкодження житла й автівок, а також виникла пожежа.