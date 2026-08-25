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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1291
Час на прочитання
1 хв

Росіяни посеред дня вгатили по великому обласному центру: поранені люди, перші деталі

Унаслідок російських ударів загорілось багато машин.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російська атака дронами

Російська атака дронами / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська посеред дня 25 серпня атакували дронами Запоріжжя. Наразі відомо про трьох поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти завдали удару по обласному центру безпілотниками. Унаслідок атаки спалахнули близько десяти автомобілів та постраждали троє людей. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше 25 серпня Федоров повідомив, що унаслідок російського удару керованою авіабомбою по Запоріжжю загинуло двоє людей, ще одна жінка отримала поранення. У місті та області зафіксовано руйнування інфраструктури, пошкодження житла й автівок, а також виникла пожежа.

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