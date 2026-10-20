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Росіяни посеред дня завдали ракетного удару по великому обласному центру: багато поранених, куди "прилетіло" (оновлено)
Ворог влучив по приватному сектору. Внаслідок удару є постраждалі.
Російська армія посеред дня 20 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. «Приліт» стався у Новобаварському районі. Наразі відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог наніс ракетний удар по Шевченківському району. Наслідки уточнюємо», — написав Терехов у Мережі.
Згодом він уточнив, що насправді атака припала на Новобаварський район. Ворог влучив по приватному сектору. Як повідомив Синєгубов, є пошкодження приватних будинків і цивільного підприємства. Екстрені служби усувають наслідки.
Внаслідок удару постраждали люди.
«На дану хвилину — четверо постраждалих, у них осколкові поранення та контузії», — повідомив міський голова Харкова.
Пізніше очільник ОВА заявив, що кількість постраждалих зросла до семи.
Нагадаємо, 19 жовтня російський «Шахед» цілеспрямовано вдарив по парку відпочинку в селищі Нова Водолага на Харківщині, де перебували цивільні з дітьми. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей (наймолодшій дівчинці було трохи більше року). Ще семеро осіб перебувають у лікарні. Поруч не було жодних військових об’єктів, обласна влада назвала удар свідомим актом терору проти цивільних.