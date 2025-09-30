Росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла тисячі людей

Атака на енергетичну інфраструктуру України / © ТСН.ua

Російська атака на Чернігівську область 30 вересня пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури у Бобровицькій територіальній громаді. Тисячі жителів опинилися без світла.

Про це повідомило «Чернігівобленерго».

Через ранкову ворожу атаку на Бобровиччину було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання опинилися понад 26 тис. абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

Енергетики розпочали відновлення, але це відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, російська армія вкотре гатила по Україні дронами у ніч проти 30 вересня. Так, окупанти завдали удару по житловому будинку у селі Чернеччина в Сумській області. Там загинула ціла родина з чотирьох людей: батьки та двоє дітей віком 4 та 6 років.

А через ворожу атаку на Київську область у Броварському районі постраждала жінка, пошкоджено житловий приватний будинок, господарські споруди та автомобіль.