ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Росіяни пошкодили об’єкт енергетики в одній з областей

Внаслідок ворожого удару, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Увечері в середу, 8 квітня, удар російського безпілотника пошкодив об’єкт енергетики в Одеській області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики», — йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок ворожого удару, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару», — зазначив Олег Кіпер.

Раніше цього ж дня у низці областей України було запроваджено погодинні графіки відключень світла. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — дитина.

Внаслідок удару 6 квітня російська терористична армія також пошкодила енергетичний об’єкт в Одеській області. Частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики оперативно відновили світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie