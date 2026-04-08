Росіяни пошкодили об’єкт енергетики в одній з областей

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Увечері в середу, 8 квітня, удар російського безпілотника пошкодив об’єкт енергетики в Одеській області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики», — йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок ворожого удару, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару», — зазначив Олег Кіпер.

Раніше цього ж дня у низці областей України було запроваджено погодинні графіки відключень світла. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — дитина.

Внаслідок удару 6 квітня російська терористична армія також пошкодила енергетичний об’єкт в Одеській області. Частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики оперативно відновили світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.