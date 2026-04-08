- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни пошкодили об’єкт енергетики в одній з областей
Увечері в середу, 8 квітня, удар російського безпілотника пошкодив об’єкт енергетики в Одеській області.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики», — йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок ворожого удару, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
«Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару», — зазначив Олег Кіпер.
Раніше цього ж дня у низці областей України було запроваджено погодинні графіки відключень світла. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України.
Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — дитина.
Внаслідок удару 6 квітня російська терористична армія також пошкодила енергетичний об’єкт в Одеській області. Частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики оперативно відновили світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.