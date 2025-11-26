- Дата публікації
Росіяни потягом ночі понад десять разів вдарили по Запоріжжю: деталі від влади (фото)
Внаслідок обстрілу руйнування зазнали і житлові будинки, і цивільна інфраструктура.
Вночі проти 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, завдавши 11 ударів. Щонайменше 18 осіб отримали поранення.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Внаслідок російської атаки у трьох районах обласного центру пошкоджено 31 багатоповерхівку і 20 будинків приватного сектору. Окрім того, зазнали руйнування гуртожиток закладу освіти, нежитлові будівлі і приміщення.
“До відновлювальних робіт залучені всі комунальні служби міста”, - наголосив чиновник.
Своєю чергою, у ДСНС наголосили, що рятувальники врятували з осередку небезпеки десять осіб. Психологи надали допомогу 61 людині, зокрема двом дітям.
Надзвичайники ліквідували всі загоряння. Загальна площа 9 пожеж склала 2288 кв. м.
Як повідомлялося, цієї ночі ворог вночі завдав ракетного удару по передмістю Харкова. Інформація про постраждалих не надходила.