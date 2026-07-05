Росіяни поцілили біля метро у Харкові: є поранені (фото)

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Унаслідок удару російського безпілотника по Київському району Харкова постраждали люди. Серед них — 18-річна дівчина.

Про це повідомляє ДСНС.

Дрон влучив у дорожнє покриття неподалік станції метро, спричинивши наслідки для цивільної інфраструктури.

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Поранені люди у Харкові

На місці події працювали рятувальники, медики та поліцейські, які надали допомогу постраждалим. Також залучалися психологи ДСНС.

Раніше російський безпілотник атакував автозаправну станцію в Київському районі Харкова, внаслідок чого є постраждалі та виникла пожежа. За даними міського голови Ігоря Терехова, дрон влучив у територію АЗС, після чого на місці спалахнуло займання. Екстрені служби оперативно прибули для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим. Інформація про точну кількість поранених уточнюється. Медики працюють на місці події, постраждалим надають необхідну допомогу.

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