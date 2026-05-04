Росіяни поцілили у будівлю міськради в одному з регіонів: що відомо
Через авіаудар по Сумській області є потерпілі та руйнування.
Вночі 4 травня армія РФ атакувала Шосткинську територіальну громаду на Сумщині. Пошкоджена будівля міської ради та інша інфраструктура.
Про це написав мер Шостки Микола Нога.
Зокрема, через обстріл пошкоджень зазнали:
позашкільний навчальний заклад;
6 житлових будинків;
легкові автомобілі.
«Є постраждалі, інформація уточнюється», — уточнив посадовеець.
На місцях працюють аварійно-рятувальні бригади. Завдані ворогом збитки і втрати уточнюються.
Як зазначалося, російська армія вночі 29 квітня атакувала Шосткинську громаду на Сумщині дронами та ракетою, цілячи по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі у житловому секторі, зруйновано оселі мирних жителів. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка, ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Місцева влада наголосила, що ворог прицільно бив саме по будинках, де проживали цивільні.