ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1613
Час на прочитання
1 хв

Росіяни поцілили у будівлю міськради в одному з регіонів: що відомо

Через авіаудар по Сумській області є потерпілі та руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Стовп диму

Стовп диму

Вночі 4 травня армія РФ атакувала Шосткинську територіальну громаду на Сумщині. Пошкоджена будівля міської ради та інша інфраструктура.

Про це написав мер Шостки Микола Нога.

Зокрема, через обстріл пошкоджень зазнали:

  • позашкільний навчальний заклад;

  • 6 житлових будинків;

  • легкові автомобілі.

«Є постраждалі, інформація уточнюється», — уточнив посадовеець.

На місцях працюють аварійно-рятувальні бригади. Завдані ворогом збитки і втрати уточнюються.

Як зазначалося, російська армія вночі 29 квітня атакувала Шосткинську громаду на Сумщині дронами та ракетою, цілячи по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі у житловому секторі, зруйновано оселі мирних жителів. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка, ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Місцева влада наголосила, що ворог прицільно бив саме по будинках, де проживали цивільні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1613
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie