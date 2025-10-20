ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Горить головна адмінбудівля Лиману, куди поцілили росіяни — відео

Через обстріл Лиману у місті повністю зруйнована будівля міськвиконкому.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Лиману 20 жовтня

Обстріл Лиману 20 жовтня

У понеділок, 20 жовтня, росіяни вдарили по будівлі міськвиконкому у Лимані на Донеччині. Спалахнула пожежа.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Офіційної інформації від влади ще не надходило.

Про жертв чи потерпілих також не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, 8 липня росіяни обстріляли Лиман в Донецькій області. Гатили окупанти РСЗВ. Під удар потрапив приватний сектор.

Через удар є жертви. Загинуло 8 людей, ще 13 — поранено.

Нагадаємо, росіяни вже перебувають за 7 кілометрів від Лиману.

«На Лиманському напрямку гарних прогнозів поки немає. У першу чергу ворог працює над контролем наших логістичних шляхів, унаслідок чого має можливість просуватися. Останні дні активно працює північніше міста і наблизився до Лимана на відстань 7 км», — написав військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie