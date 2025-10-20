Горить головна адмінбудівля Лиману, куди поцілили росіяни — відео

Обстріл Лиману 20 жовтня

У понеділок, 20 жовтня, росіяни вдарили по будівлі міськвиконкому у Лимані на Донеччині. Спалахнула пожежа.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 09:46, 20.10.25 Кількість переглядів 6 Росіяни поцілили у будівлю міськвиконкому у Лимані

Офіційної інформації від влади ще не надходило.

Про жертв чи потерпілих також не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, 8 липня росіяни обстріляли Лиман в Донецькій області. Гатили окупанти РСЗВ. Під удар потрапив приватний сектор.

Через удар є жертви. Загинуло 8 людей, ще 13 — поранено.

Нагадаємо, росіяни вже перебувають за 7 кілометрів від Лиману.

«На Лиманському напрямку гарних прогнозів поки немає. У першу чергу ворог працює над контролем наших логістичних шляхів, унаслідок чого має можливість просуватися. Останні дні активно працює північніше міста і наблизився до Лимана на відстань 7 км», — написав військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».