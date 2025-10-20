- Дата публікації
Горить головна адмінбудівля Лиману, куди поцілили росіяни — відео
Через обстріл Лиману у місті повністю зруйнована будівля міськвиконкому.
У понеділок, 20 жовтня, росіяни вдарили по будівлі міськвиконкому у Лимані на Донеччині. Спалахнула пожежа.
Кадри оприлюднили у Мережі.
Офіційної інформації від влади ще не надходило.
Про жертв чи потерпілих також не повідомляється.
Як повідомлялося раніше, 8 липня росіяни обстріляли Лиман в Донецькій області. Гатили окупанти РСЗВ. Під удар потрапив приватний сектор.
Через удар є жертви. Загинуло 8 людей, ще 13 — поранено.
Нагадаємо, росіяни вже перебувають за 7 кілометрів від Лиману.
«На Лиманському напрямку гарних прогнозів поки немає. У першу чергу ворог працює над контролем наших логістичних шляхів, унаслідок чого має можливість просуватися. Останні дні активно працює північніше міста і наблизився до Лимана на відстань 7 км», — написав військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».