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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни поцілили у дві багатоповерхівки у Слов’янську: під завалами можуть бути люди

Наразі відомо про чотирьох поранених Усім надається медична допомога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Вадим Лях

Сьогодні зрання окупанти завдари ударів по Слов’янську. Є влучанння у дві багатоповерхівки.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«11 жовтня о 09:45 ворог завдав авіаудару по Слов’янську. Влучання у дві багатоповерхівки. Наразі відомо про чотирьох поранених. Усім надається медична допомога», — зазначив він.

Нагадаємо, на Сумщині російські війська атакували безпілотником авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало на виклик. Через приліт дрона по «швидкій» постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик. Вони самостійно вибралися з пошкодженого автомобіля та переховувались у кущах.

За даними Повітряних сил, російські війська у ніч проти 11 жовтня випустили по Україні 116 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 94 з них.

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