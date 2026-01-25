- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 213
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни поцілили у торгівельний центр у Харкові: деталі
Роійські війська дроном поцілили у ТЦ Харкова.
Росіяни поцілили у торгівельний цетнр у Харкові. Деталі встановлюються.
Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
«Влучання ворожого дрону у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Деталі зʼясовуємо», — написав він.
За уточненою інформацією, влучання сталося у багатоповерхівку поряд з торгівельним центром.