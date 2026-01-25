ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Росіяни поцілили у торгівельний центр у Харкові: деталі

Роійські війська дроном поцілили у ТЦ Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Росіяни поцілили у торгівельний цетнр у Харкові. Деталі встановлюються.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

«Влучання ворожого дрону у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Деталі зʼясовуємо», — написав він.

За уточненою інформацією, влучання сталося у багатоповерхівку поряд з торгівельним центром.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie