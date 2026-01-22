ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі

Через удар по багатоповерхівці Дніпра спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Вдень 22 січня російський дрон влучив у житловий будинок у Дніпрі. Спалахнула пожежа.

Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

«Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом», — написав мер Дніпра Борис Філатов.

Раніше, 1 січня, Росія вгатила балістикою по Дніпру. На жаль, чотири людини загинули. Щонайменше 40 людей — зазнали поранень.

Стало відомо, що удар припав на цивільну інфраструктуру. Зокрема пошкоджене велике підприємство та СТО.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
581
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie