Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі
Через удар по багатоповерхівці Дніпра спалахнула пожежа.
Вдень 22 січня російський дрон влучив у житловий будинок у Дніпрі. Спалахнула пожежа.
Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали.
Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
«Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом», — написав мер Дніпра Борис Філатов.
Раніше, 1 січня, Росія вгатила балістикою по Дніпру. На жаль, чотири людини загинули. Щонайменше 40 людей — зазнали поранень.
Стало відомо, що удар припав на цивільну інфраструктуру. Зокрема пошкоджене велике підприємство та СТО.
Новина доповнюється