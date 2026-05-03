Укрaїнa
134
1 хв

Росіяни поцілили у житловий будинок в одному з міст: спалахнула пожежа

Інформації про жертв чи пострадалих після атаки на Кривий Ріг наразі немає.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Кривому Розі 3 травня російські війська поцілили у багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На місце виїхали рятувальники, щоб ліквідувати займання й надати допомогу ймовірним потерпілим.

«Влучання в багатоповерховий будинок. Розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі», — насисав він.

Займання фіксуюбть на шостому поверсі будівлі.

Нагадаємо, у Кривому Розі 2 травня пролунали вибухи. За інформацією місцевої влади, російські війська застосували дрони типу «Шахед». Під удар потрапив один із інфраструктурних об’єктів. Це стало частиною масштабнішої нічної атаки РФ по Україні із застосуванням безпілотників, під час якої вибухи лунали й в інших регіонах.

Новина доповнюється
