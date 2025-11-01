- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни поцілили в газовидобувний об’єкт на Полтавщині: які наслідки (фото)
На території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
Російські окупанти поцілили в газовидобувний об’єкт у Полтавській області.
Про це повідомила ДСНС України у Telegram.
«1 листопада у Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.
До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.
Рятувальники повністю ліквідували пожежу після ворожої атаки.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російська армія атакувала Полтавську область: сталися «прильоти» на об’єкти нафтогазової промисловості. Минулося без постраждалих.