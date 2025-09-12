- Дата публікації
Росіяни потужно атакували Суми безпілотниками: перші деталі
За даними ОВА, на місці атаки вникла пожежа. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.
Сьогодні, 12 вересня, російські військові вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа.
Про це повідомив в.о очільника Сумської ОВА Артем Кобзар.
За його даними, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.
«Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку», — зазначив він.
Тривають рятувально-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки. Станом на 7:00 за медичною допомогою ніхто не звертався.
Нагадаємо, росіяни 11 вересня вчергове атакували Суми. Ворожий безпілотник влучив у собор. За даними ОВА, внаслідок прильоту російського дрона є пошкодження.