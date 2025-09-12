Росіяни потужно атакували Суми безпілотниками: перші деталі

Росіяни тероризують українців / © Getty Images

Сьогодні, 12 вересня, російські військові вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа.

Про це повідомив в.о очільника Сумської ОВА Артем Кобзар.

За його даними, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.

«Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку», — зазначив він.

Наслідки атаки

Тривають рятувально-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки. Станом на 7:00 за медичною допомогою ніхто не звертався.

Нагадаємо, росіяни 11 вересня вчергове атакували Суми. Ворожий безпілотник влучив у собор. За даними ОВА, внаслідок прильоту російського дрона є пошкодження.