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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни потужно накрили п’ять районів Київщини: є загиблий, пошкоджена енергетика та будинки

Уночі окупанти завдали масованих ударів по Київській області дронами та ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Атака на Київщину 7 листопада.

Атака на Київщину 7 листопада. / © ДСНС

Росіяни масовано атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомили в КОВА.

«Під ударом опинилися об’єкти енергетики, цивільна інфраструктура та житлові будинки. У Броварському районі в лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок ворожої атаки напередодні ввечері», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у п’яти районах Київщини.

У Бучанському районі та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено адміністративну будівлю, 11 автомобілів, приміщення автозаправної станції, автосалон та об’єкти двох СТО. Також пошкоджено виробничо-складські приміщення, два підприємства і 10 приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки. Вибуховою хвилею вибито вікна. У Бориспільському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

«Зараз служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки ворожої атаки», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина — вона перебуває у важкому стані в лікарні. Також пошкоджені пожежна частина та територія місцевого ринку. Вогонь знищив кілька приватних автомобілів і торговельний кіоск, у будівлях вибило вікна.

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