Укрaїнa
345
1 хв

Росіяни потужно вгатили по Херсону: у частині міста блекаут

Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Росіяни завдали масовано удару по Херсону. Через атаку частина міста знеструмлена.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

«Окупанти знову завдали масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих», — зазначив він.

Нагадаємо, 25 грудня росіяни масовано обстріляли середмістя Херсона. Поцілили у ринок, де люди готувалися до свята. Є жертви.

Раніше окупанти варили дроном по Херсону. Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.

345
