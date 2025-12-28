- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни потужно вгатили по Херсону: у частині міста блекаут
Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура.
Росіяни завдали масовано удару по Херсону. Через атаку частина міста знеструмлена.
Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.
«Окупанти знову завдали масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих», — зазначив він.
Нагадаємо, 25 грудня росіяни масовано обстріляли середмістя Херсона. Поцілили у ринок, де люди готувалися до свята. Є жертви.
Раніше окупанти варили дроном по Херсону. Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.