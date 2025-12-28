Росіяни потужно вгатили по Херсону: у частині міста блекаут

Наслідки атаки / © Getty Images

Росіяни завдали масовано удару по Херсону. Через атаку частина міста знеструмлена.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

«Окупанти знову завдали масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих», — зазначив він.

Нагадаємо, 25 грудня росіяни масовано обстріляли середмістя Херсона. Поцілили у ринок, де люди готувалися до свята. Є жертви.

Раніше окупанти варили дроном по Херсону. Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.