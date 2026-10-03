Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

Реклама

Російські війська повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра (фото) (5 фото) © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа

За його словами, йдеться про ту саму будівлю, в яку російський безпілотник поцілив на початку тижня.

Реклама

Інформацію про наслідки повторної атаки та можливих постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Дніпро: з охопленої вогнем багатоповерхівки рятують людей, є поранені

Новини партнерів

Новини партнерів