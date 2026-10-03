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Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра (фото)
У Дніпрі російські війська вдруге за тиждень атакували бізнес-центр у середмісті, який уже зазнав удару ворожого безпілотника кілька днів тому.
Російські війська повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра (фото) (5 фото)
За його словами, йдеться про ту саму будівлю, в яку російський безпілотник поцілив на початку тижня.
Інформацію про наслідки повторної атаки та можливих постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Дніпро: з охопленої вогнем багатоповерхівки рятують людей, є поранені
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