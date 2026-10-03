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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
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1 хв

Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра (фото)

У Дніпрі російські війська вдруге за тиждень атакували бізнес-центр у середмісті, який уже зазнав удару ворожого безпілотника кілька днів тому.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

Російські війська повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни повторно атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра (фото) (5 фото)

Атака на Дніпро_3 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Атака на Дніпро_6 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Атака на Дніпро_2 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Атака на Дніпро_5 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Атака на Дніпро_1 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

За його словами, йдеться про ту саму будівлю, в яку російський безпілотник поцілив на початку тижня.

Інформацію про наслідки повторної атаки та можливих постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Дніпро: з охопленої вогнем багатоповерхівки рятують людей, є поранені

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