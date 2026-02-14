Росіяни «практично знищили» будівлю РДА в Новгороді-Сіверському (фото)

Наслідки атаки БпЛА

Російські загарбники увечері, 13 лютого, завдали удару безпілотником по будівлі Новгород-Сіверської районної державної адміністрації.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов.

«Внаслідок влучання ударного БПЛА типу „Герань“ практично знищено будівлю Новгород-Сіверської районної державної адміністрації», — йдеться у повідомленні.

Чиновник заявив, що ворог цілеспрямовано б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, намагаючись залякати людей і дестабілізувати життя прикордонних громад.

Він також зазначив, що станом на зараз інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеси, спричинивши критичні пошкодження обладнання.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Київ було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови.