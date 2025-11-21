Росіяни продовжили терор по Одещині: що відомо про вибухи зрання

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні, 21 листопада, під час повітряної тривоги росіяни знову атакували Одещину ударними БпЛА.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«У кількох локаціях в Одесі та в області зафіксовано падіння уламків або влучання без детонації. Зокрема, в приватному житловому секторі, що призвело до пошкоджень даху та фасаду будинків, на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю», — уточнив він.

Уламки збитого дрона / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. На місцях працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що вночі окупанти атакували Одесу. Унаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автівки.