- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни продовжили терор по Одещині: що відомо про вибухи зрання
Уночі і зранку окупанти обстрілювали Одещину. Минулося без жертв, але є руйнування.
Сьогодні, 21 листопада, під час повітряної тривоги росіяни знову атакували Одещину ударними БпЛА.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«У кількох локаціях в Одесі та в області зафіксовано падіння уламків або влучання без детонації. Зокрема, в приватному житловому секторі, що призвело до пошкоджень даху та фасаду будинків, на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю», — уточнив він.
Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. На місцях працюють відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що вночі окупанти атакували Одесу. Унаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автівки.