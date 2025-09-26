Росіяни просочуються до центральної частини Куп’янська: деталі від DeepState

Куп'янськ. / © Getty Images

Реклама

Російські війська просочуються до міста Куп’янськ в Харківській області та збільшувати свою присутність в ньому. Зокрема, загарбників фіксують у центральній частині міста. Окупанти також підбираються до мікрорайону "Ювілейний".

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Фахівці наголошують, що, за їхньою інформацією, українським Силам оборони “дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування ворогом труби”. Втім, противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується до самого міста, але у меншій кількості, бо “труба мала більший "пасажиропотік".

Реклама

“Однак варто зазначити, що кацапам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність”, - наголосили у DeepState.

Зазначається, що у допомогу піхоті по району - особливо на околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо. Крім того, росіяни продовжують використовувати цивільний одяг для проникнення до Куп’янська

“Дуже часто вони здійснюють у місті розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога”, - додали аналітики.

Нагадаємо, начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що ситуація в Куп’янську критична. Окрім ДРГ, які просочилися або просочуються до нього, армія РФ здійснює масовані обстріли і самого міста, і території громади. Ворог використовує танки, міномети, артилерію, РСЗВ і щодня скидає КАБи.

Реклама

Зауважимо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко заявив, ЗСУ заблокували росіян на околиці Куп’янська. На північно-західній околиці міста тривають важкі бої.