ЗСУ здійснюють контратаки / © Associated Press

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Російська армія не припиняє спроб інфільтрації на позиції Сил оборони одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема, на Сумщині загарбники влаштували показову акцію зі встановленням прапора в одному із сіл, на Харківщині розширили зону проникнення, а на Донеччині мали просування в районах Лимана та Добропілля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Також українські захисники контратакували на окремих відтинках передової та завдавали ударів по ворожій бронетехніці і засобах протиповітряної оборони.

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Які зміни на фронті

Сумський напрямок. Російський військовий підняв прапор у північній частині селища Варачине. Аналітики припускають, що цьому передувала інфільтраційна операція. Окупанти використали відео, щоб заявити про контроль над населеним пунктом. Водночас відомо про контратаки ЗСУ поблизу Юнаківки та Садків.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Харківський напрямок. Загарбники випустили ракети по греблі Печенізького водосховища, пошкодивши дорогу Т-21-11 Чугуїв – Великий Бурлук. Рух через греблю призупинили. В ISW вважають, що атака мала ускладнити українську логістику на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках.

Крім того, росіяни розширили зону проникнення поблизу Вовчанська. Ворог заявляв про контроль над селом Мала Вовча та більшої частини села Графське. Ще одну інфільтраційну операцію провели в Рогозянці на південний схід від Великого Бурлука.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Куп'янський напрямок. Ворожа армія мала просування на захід від Кам'янки, скориставшись поганою погодою для механізованого наступу. Українське джерело повідомило про прорив оборонних позицій.

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За словами аналітиків ISW, туман, дощ і сильний вітер ускладнюють роботу українських розвідувальних дронів. На Боровському напрямку окупанти також атакували, однак підтверджених просувань не зафіксовано.

Лиманський і Слов'янський напрямки. Ворог просунувся на південний захід від Іванівки поблизу Лимана. Водночас їхні атаки вздовж південного берега Сіверського Дінця на схід від Слов'янська не принесли нових територіальних здобутків.

Костянтинівський напрямок. Загарбники проникли до будівлі в північній частині Костянтинівки. ЗСУ вдарили по ній.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Покровський напрямок. Український військовий розповів, що росіяни захопили Білицьке та використовують його разом із Покровськом і Родинським як плацдарми для атак у напрямку Добропілля. Сили оборони України уразили російський зенітний комплекс "Панцир-С1" на окупованій території Донеччини.

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Дніпропетровський напрямок. ЗСУ просунулися в напрямку Дачного з півночі та заходу. Водночас окупанти намагалися проникнути поблизу Остапівського та Тернуватого, але українська армія вдарила по позиціях ворога.

Запорізький напрямок. Російські військові і далі намагалися наступати на Гуляйпільському напрямку та в західній частині області, але не просунулися. ЗСУ проводили контратаки.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби змін не зафіксовано.

Нагадаємо, що Росія відкрито заявила про претензії на більшу частину України. Аналітики Інституту вивченні війни згадують нещодавнє інтерв’ю міністра закордонних справ РФ Сергій Лавров. У ньому він нахабно заявив, що південний схід і більша частина центральної України, зокрема Київ, нібито є «беззаперечно традиційно російськими землями». За його словами, Москва має досягти всіх цілей своєї війни та подолати нібито русофобію на «території, яку зараз називають Україною».

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