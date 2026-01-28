ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни просочуються у міста, вдаючи цивільних: військовий про тактику РФ на сході

Війна на східному фронті дедалі більше набуває рис маневрової та асиметричної. Російські війська поряд із масовим застосуванням безпілотників активізували спроби проникнення штурмових груп у прифронтові міста.

Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН

Ситуація на східному фронті характеризується інтенсивним використанням БпЛА. Фіксуються також спроби ворога інфільтруватися в українські міста малими штурмовими групами, іноді замаскованими під цивільних.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Деталі

За даними військових і аналітиків, російські підрозділи намагаються непрямо проривати оборону, просуваючись малими групами та шукаючи слабкі місця в міській забудові. Паралельно противник застосовує тактику розтягування флангів, намагаючись обійти українські позиції та взяти їх у напівоточення.

“Паралельно РФ пробує розтягнути фланги, обійти і взяти в кліщі, супроводжуючи ці дії ФАБами і КАБами, ударними дронами”, — йдеться у повідомленні.

Він наголошує: полювання за штурмовими групами РФ не припиняється.

Завдяки розвідці, дронам і злагодженій роботі підрозділів Силам оборони вдається не лише своєчасно виявляти противника, а й зривати його плани з інфільтрації.

Раніше військовослужбовець ЗСУ повідомив про складну ситуацію у Вовчанську.

«На цьому напрямку нас знову очікують доволі важкі бої, боротьба за прибережну зону Сіверського Донця та їі логістичну складову», — відзначив Бунятов.

