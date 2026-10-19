Дим від вибухів / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Російські війська 19 жовтня атакують Дніпро. У місті прогирміли вибухи, під ударом перебуває критична інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог атакує критичну інфраструктуру Дніпра», — написав Ганжа в Мережі.

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Він закликав містян перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Місцеві медіа поінформували, що у Дніпрі гриміли вибухи.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у напрямку Дніпра летять російські ракети «Бандероль».

Нагадаємо, уніч проти 19 жовтня російські окупанти також атакували Дніпро, внаслідок чого були пошкоджені приватні житлові будинки. Через удар постраждала 84-річна жінка, її госпіталізували. За попередніми даними, під завалами пошкоджених будинків можуть залишатися заблоковані люди.

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